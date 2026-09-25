«Хочу нашивку MILF»: Женщина-мэр открыто совращала главу полиции прямо на совещаниях
В США шеф полиции обвинил мэра города в домогательствах
Мэр Сент-Пола Каоли Хер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kaohly Her For St. Paul Mayor
Начальник полиции американского Сент-Пола Аксель Генри подал в суд на мэра города Каоли Хер, обвинив её в сексуальных домогательствах, нежелательных прикосновениях и преследовании после жалобы. Об иске сообщает New York Post.
Генри утверждает, что неподобающее поведение началось вскоре после вступления Хер в должность. По его версии, мэр отпускала сексуализированные шутки в адрес полицейских, обсуждала интимные темы и однажды заявила, что хочет нашивку с аббревиатурой MILF.
В иске также говорится, что Хер якобы появлялась в полицейском спортзале во время тренировок сотрудников и издавала звуки сексуального характера. Кроме того, она делала фотомонтажи, помещая лица полицейских на изображения культуристов и бойцов, после чего такие картинки оказывались в управлении. Ранее часть подобных обвинений уже фигурировала в материалах внутренней проверки.
Глава полиции также заявил, что во время совещания в марте мэр дважды положила руку ему на бедро под столом. После обращения в отдел кадров против него началась кампания давления, а зарплату ему не повысили вместе с другими руководителями.
Иск появился менее чем через неделю после завершения независимого расследования. Проверка установила, что Хер действительно допускала «оскорбительное и неподобающее» поведение и нарушала стандарты служебного общения, однако обвинения в сексуальных домогательствах и преследовании сочла неподтверждёнными.
Сама Хер признала, что временами была «слишком неформальна» и переходила границы, и извинилась за причинённый дискомфорт. При этом она отдельно подчеркнула, что расследование не подтвердило сексуальные домогательства и ответные меры против Генри. Каоли Хер стала первой женщиной-мэром Сент-Пола в январе 2026 года.
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