Клиентки обвинили блогера-юриста из Дагестана в домогательствах

Несколько женщин обвинили дагестанского блогера Махмуда Магомедова, представляющегося в соцсетях адвокатом, в домогательствах во время обращений за юридической помощью. Об этом сообщает Mash.

По словам собеседниц журналистов, после обсуждения юридических вопросов Магомедов начинал делать им интимные предложения, просил прислать откровенные фотографии или предлагал близость в обмен на свои услуги. Одна из женщин утверждает, что после отказа оказалась в чёрном списке.

Издание также приводит рассказы клиенток, которые утверждают, что блогер угрожал раскрыть их переписки родственникам и испортить отношения с близкими. Другие обратившиеся к Магомедову заявили, что платили за юридические услуги, но впоследствии не получали обещанной помощи. Независимого подтверждения этим обвинениям пока нет.

При этом адвокатский статус Магомедова действительно прекращён. В официальном реестре Адвокатской палаты Республики Дагестан он указан под номером 05/1841 с пометкой «Статус прекращён». Когда и по какой причине это произошло, в открытой части реестра не уточняется.

Ранее Магомедов оказался в центре другого скандала после рассказа о клиентке, которая обратилась к нему из-за действий мужа. Блогер публично объяснял, почему посоветовал женщине не предавать историю огласке и не добиваться наказания супруга.

Сам Магомедов отверг обвинения женщин в домогательствах, назвал их клеветой и заявил журналистам, что намерен обращаться в суд против распространителей порочащих его сведений.

Ранее в Москве задержали 17-летнего жителя по подозрению в преступлении против 8-летней девочки. Он переписывался с ней в интернете и добивался интимных фотографий, которые она ему отправила. Возбуждено уголовное дело о сексуальных действиях в отношении лица младше 14 лет.