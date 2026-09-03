«Хочу в православие»: Немецкий школьник решил сменить веру после экскурсии в монастырь
Немецкий школьник захотел перейти из лютеранства в православие
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Ученик немецкой гимназии решил перейти в православие после посещения Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином. Об этом РИА «Новости» сообщил настоятель монастыря игумен Даниил (Ирбитс).
«Из Темплина мальчик приезжал на экскурсию из гимназии по библейскому евангелическому классу. Мальчик был евангеликом, лютеранином, и он хочет конвертироваться у нас в монастыре в православие. Это последние классы гимназии», — сказал он.
Для игумена особенно важно, что интерес к православию проявляют молодые люди. Он считает, что это может повлиять на будущее православной общины в регионе. По мнению Даниила, православная община сможет сохраняться и развиваться за счёт создания семей, которые будут придерживаться той же веры.
«Это очень для меня приятно», — заключил он.
Ранее в православном монастыре под Берлином обвенчали действующего военнослужащего Бундесвера. Настоятель уточнил, что офицер уверенно владеет русским языком, говорит лишь с небольшим акцентом.
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