Ход демократов: Чем обернётся для Трампа прекращение передачи разведданных Киеву

Демократическая партия США может обвинить президента Дональда Трампа в предательстве интересов Украины и Запада, если Вашингтон прекратит передачу Киеву разведывательной информации. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru.

«Демократы в любом случае будут обвинять Трампа в сливе национальных интересов Украины, США и Запада, будет тот передавать разведданные или нет. Это классический инструмент внутриполитической борьбы», — заявил эксперт.

По словам Блохина, пока преждевременно говорить о том, что прекращение разведывательной поддержки Украины стало постоянной политикой Вашингтона. Политолог допустил, что американская администрация использует подобные ограничения как инструмент давления на Киев в ходе переговоров.

«Пока непонятно, разово ли ВСУ не получили разведданные об ударе или это тенденция. Такие действия США могут быть направлены на переговорный процесс для усиления давления на Украину. Военную помощь они уже сократили, остаётся информационная», — пояснил Блохин.

Напомним, Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие предупреждения о запуске баллистических ракет по Киеву. По его словам, украинская сторона накануне не получила от партнёров разведывательные данные о ракетной атаке, которые позволяют заранее оповещать население об угрозе. На фоне этого заявления в украинских источниках появилась версия, что Вашингтон мог ограничить передачу части разведданных Киеву.