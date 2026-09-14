«Ходячий мертвец»: В Британии предрекли Мерцу роль номинального канцлера

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно теряет политические позиции из-за курса, которого придерживается он и его партия. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

По словам эксперта, Мерц продолжает ту же политику, которая уже привела к неудачным для ХДС результатам на выборах в Саксонии-Анхальт. На этом фоне, отметил Меркурис, «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит вперёд в опросах общественного мнения.

«А если говорить о самом Мерце, то, ну, первое, что нужно сказать, — это то, что он, очевидно, «ходячий мертвец», — заявил аналитик.

Меркурис считает, что проблемы канцлера затрагивают не только его поддержку среди немецких избирателей. По его словам, влияние Мерца ослабевает и внутри ХДС.

В связи с этим эксперт предположил, что в дальнейшем Мерц может остаться канцлером лишь формально, утратив значительную часть политического влияния.

Ранее сообщалось, что партия «Альтернатива для Германии» впервые одержала победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, получив 43,8% голосов. ХДС Фридриха Мерца занял второе место с 17,2% — это худший результат партии в регионе. После поражения канцлер признал серьёзные проблемы ХДС, однако заявил, что не намерен менять политический курс.