Хоккеист до смерти забил врача и попал за решётку

Первоуральский городской суд приговорил бывшего профессионального игрока в хоккей с мячом Михаила Гринько к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла вечером 31 марта возле торгового павильона на улице Чекистов в Первоуральске. По данным суда, Гринько находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и поссорился с ранее незнакомым мужчиной, работавшим зубным техником.

Следствие установило, что во время конфликта бывший спортсмен нанёс потерпевшему не менее 23 ударов по лицу, голове, туловищу и ногам. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к его смерти.

Гринько признал вину частично. По данным прокуратуры Свердловской области, он утверждал, что конфликт спровоцировал погибший. Государственное обвинение просило назначить бывшему хоккеисту десять лет лишения свободы.

Суд в итоге назначил 24-летнему Гринько девять с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны с него взыскали один миллион рублей компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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