Хоккеист «Локомотива» Артём Кузин сделал предложение Елизавете Нугумановой

Бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова собирается замуж. Предложение руки и сердца спортсменке сделал её возлюбленный — хоккеист ярославского «Локомотива» Артём Кузин.

О помолвке 24-летней фигуристки стало известно 18 октября. При этом подробности предложения и предполагаемую дату свадьбы пара пока не раскрыла.

Елизавета Нугуманова родилась в Санкт-Петербурге и выступала в женском одиночном катании. За время спортивной карьеры она становилась призёром этапов юниорской серии Гран-при и завоевала бронзу международного турнира Warsaw Cup.

Одним из заметных результатов фигуристки стало шестое место на чемпионате России 2021 года. Впоследствии Нугуманова прекратила выступления на профессиональных соревнованиях.

Её избранник Артём Кузин выступает на позиции нападающего в ярославском «Локомотиве». Таким образом, в будущей семье соединятся два ледовых вида спорта — фигурное катание и хоккей.

Ранее Life.ru рассказывал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова объявила о помолвке с хоккеистом Артёмом Шакировым. В июле 2026 года спортсменка показала подписчикам кольцо и букет цветов, а позднее опубликовала совместные фотографии с избранником.