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Регион
Опубликовано 12 сентября, 16:39

Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили драку на 18-й секунде

Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Обложка © ТАСС / Константинов Максим

Хоккеисты московского и минского «Динамо» устроили массовую драку уже на первой минуте матча регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.

Потасовка началась через 18 секунд после стартового вбрасывания. В ней приняли участие почти все находившиеся на льду игроки.

Несколько хоккеистов быстро разбились по парам и продолжили выяснять отношения отдельно. Судьям пришлось разнимать участников сразу нескольких драк.

По пять минут штрафа получили москвичи Никита Коростелёв и Артём Сергеев, а также минчане Богдан Белкин и Брэйди Лайл. Дополнительные двухминутные удаления за грубость получили Лайл, Сергеев, Сергей Кузнецов и Илья Усов.

У команд уже были жёсткие столкновения в этом году. На предсезонном Кубке мэра защитник минского «Динамо» Николас Мелош получил тяжёлую травму после драки с Андреем Никоновым.

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Ранее Life.ru сообщал, что московское «Динамо» одержало первую победу в новом сезоне КХЛ, обыграв «Адмирал». Следующим соперником москвичей как раз стало минское «Динамо». Перед этой встречей столичная команда провела три матча сезона и выиграла один из них.

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Александра Мышляева
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