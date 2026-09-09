Московское «Динамо» добилось первой победы в сезоне, обыграв «Адмирал»

ХК «Динамо» Москва добыл первую победу в новом сезоне КХЛ, хотя после трёх периодов москвичи не смогли удержать преимущество. На своей площадке бело-голубые одолели ХК «Адмирал» из Владивостока — 2:1 по буллитам.

Решающий бросок Дилана Сикьюры. Видео © Telegram / ХК «Динамо» Москва | HC Dynamo Moscow

Победный матч оказался для хозяев юбилейным сразу по двум причинам. Московский клуб в 400-й раз выиграл домашнюю встречу в КХЛ, а Джордан Уил довёл личный счёт заброшенных шайб за «Динамо» до 100. Канадец записал на свой счёт первый гол команды в этой игре незадолго до сирены на второй период. «Адмирал» ответил уже в третьей двадцатиминутке: на 43-й минуте Егор Чезганов восстановил равенство. В оставшееся время соперники больше не забили, а в серии буллитов решающий бросок нанёс Дилан Сикьюра.

Ранее москвичи уступили «Автомобилисту» (1:2) и СКА (3:5). Владивостокский клуб пока остаётся без набранных очков — для него поражение от бело-голубых стало вторым подряд. Следующая игра московского «Динамо» состоится 12 сентября против минского «Динамо». «Адмирал» 11 сентября встретится в столице с ЦСКА.

Ранее ярославский «Локомотив» победил «Шанхай Дрэгонс» со счётом 3:1 и выиграл второй матч подряд в новом сезоне КХЛ. Встреча прошла в Ярославле. Счёт в концовке первого периода открыл Егор Сурин. На 29-й минуте Бреннан Менелл восстановил равенство, однако спустя три минуты Александр Радулов снова вывел хозяев вперёд. Для 40-летнего российского нападающего эта встреча стала 800-й в Континентальной хоккейной лиге.