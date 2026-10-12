Холанд и его отец обзавелись роскошными домами в ОАЭ на фоне финансового скандала в «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и его отец Альф-Инге приобрели недвижимость в элитном жилом комплексе Абу-Даби, где стоимость отдельных домов достигает 7,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идёт о новом проекте Ohana Development на острове Яс в столице Объединённых Арабских Эмиратов. На территории комплекса предусмотрены тренировочная академия «Манчестер Сити», клубные зоны отдыха и другие объекты, связанные с английской командой.

Сам Холанд подтвердил покупку недвижимости в видеообращении, показанном во время презентации проекта на арене Etihad Arena. Футболист выразил радость по поводу участия в проекте и сообщил, что его отец также приобрёл там дом. Альф-Инге лично присутствовал на мероприятии, где к нему присоединился бывший главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Покупки состоялись на фоне крупного финансового скандала вокруг «Манчестер Сити». Независимая комиссия признала клуб виновным в 114 нарушениях финансовых правил Английской премьер-лиги. В частности, речь идёт об использовании фиктивных спонсорских соглашений, с помощью которых, согласно выводам комиссии, клуб завысил доходы почти на 900 миллионов фунтов стерлингов в период с 2009 по 2018 год. «Манчестер Сити» оспаривает решение.

Холанд ранее публично поддержал команду и призвал партнёров сохранять единство. Тем временем клубу в случае отклонения апелляции могут грозить серьёзные санкции, вплоть до снятия очков или исключения из АПЛ.

Ранее Life.ru сообщал, что Эрлинг Холанд подал в суд на авиакомпанию Norwegian из-за использования его образа в рекламе. Футболист и его компания York Promotions Ltd. обвинили перевозчика в незаконном использовании узнаваемых черт нападающего в рекламной кампании авиабилетов во время чемпионата мира 2026 года.