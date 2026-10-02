Волосы на самолёте довели до суда: Холанд предъявил претензии Norwegian

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и его компания York Promotions Ltd. подали иск против норвежского авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle. Футболист обвиняет компанию в незаконном использовании своих узнаваемых черт в рекламе авиабилетов во время чемпионата мира — 2026, сообщает VG.

Одним из эпизодов, с которым издание связывает разбирательство, стал удалённый пост авиакомпании в соцсетях. На фотографии самолёту пририсовали длинные светлые волосы и характерный хвост, напоминавшие тогдашнюю причёску Холанда. Публикацию сопроводили фразой: «Мы ещё никогда не выглядели настолько по-норвежски». Сейчас этот пост уже удалён.

При этом имени футболиста в публикации не было, его лицо или тело также не использовали. Детальное содержание иска VG неизвестно, поэтому утверждать, что спор возник исключительно из-за изображения причёски, пока нельзя.

Адвокат спортсмена Томас Хаген заявил, что дело касается, по мнению стороны Холанда, неправомерного использования его отличительных признаков при продвижении авиабилетов. В материалах суда спор проходит как дело о возможном нарушении законодательства о маркетинге.

В Norwegian претензии футболиста не поняли. В компании заявили, что речь шла о нескольких спонтанных публикациях на волне трендов в соцсетях и поддержки сборной Норвегии во время чемпионата мира.

Первое процессуальное заседание назначено на 9 октября. Это будет не рассмотрение иска по существу, а подготовительная встреча судьи и сторон перед дальнейшим разбирательством. Она должна пройти по видеосвязи.

Холанд тем временем уже сменил узнаваемый образ. В августе Life.ru рассказывал, как форвард сбрил свои длинные светлые волосы перед стартом нового сезона и показал короткую стрижку подписчикам.