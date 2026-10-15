Холанд побил рекорд ван Нистелроя по голам за первые 60 матчей ЛЧ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд результативности за первые 60 матчей в Лиге чемпионов. Форвард довёл число забитых мячей до 61 и превзошёл прежнее достижение нидерландца Руда ван Нистелроя на 13 голов. Это следует из статистики УЕФА.

Рекорд Холанд установил 14 октября во встрече второго тура общего этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен». Норвежец оформил дубль, отличившись на 53-й и 75-й минутах. Однако его команда проиграла на домашнем стадионе со счётом 2:4.

Предыдущий лучший результат принадлежал ван Нистелрою, который забил 48 мячей в своих первых 60 встречах турнира. Холанд достиг отметки в 61 гол за аналогичное количество матчей, значительно увеличив прежний показатель.

26-летний норвежец также стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 60 голов всего за 60 игр. До этого быстрее остальных отметку в 60 мячей преодолел аргентинец Лионель Месси, которому потребовалось 80 встреч.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Ранее он защищал цвета австрийского «Зальцбурга» и дортмундской «Боруссии», в составах которых также забивал в Лиге чемпионов. Его первое выступление в турнире состоялось в сентябре 2019 года, когда норвежец оформил хет-трик в ворота бельгийского «Генка».

Следующий матч общего этапа «Манчестер Сити» проведёт 20 октября против греческого АЕКа. Несмотря на поражение от парижан, Холанд продолжает увеличивать число личных достижений в главном европейском клубном турнире.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поднялся на пятое место в историческом рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов. Француз забил 72-й мяч в турнире во время встречи с итальянской «Ромой» 14 октября и обошёл легенду мадридского клуба Рауля Гонсалеса, на счету которого 71 гол. Первую строчку списка удерживает Криштиану Роналду со 140 голами, следом располагаются Лионель Месси со 129 мячами и Роберт Левандовский со 109. Четвёртое место занимает Карим Бензема, который отличился 90 раз. Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года, а прежде защищал цвета «Монако» и «Пари Сен-Жермен». В составе французского клуба он дошёл до финала Лиги чемпионов в 2020 году, где его команда уступила мюнхенской «Баварии».