Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над немецким «Лейпцигом» в гостевом матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт на 37-й минуте открыл защитник хозяев Кастелло Люкеба, отправивший мяч в собственные ворота. После перерыва Ридле Баку восстановил равновесие, однако на 58-й минуте Энцо Фернандес вновь вывел гостей вперёд. Спустя три минуты Антонио Нуса сделал счёт 2:2. Решающий мяч на 78-й минуте забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

После четырёх туров «Манчестер Сити» набрал девять очков, одержав три победы при одном поражении. Команда занимает седьмое место в общей таблице. «Лейпциг» потерпел третье поражение в четырёх встречах и остался с тремя баллами, располагаясь на 30-й позиции.

Ранее Life.ru рассказывал о втором поражении подряд «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. 31 октября команда Энцо Марески уступила «Брайтону» со счётом 0:1. Единственный гол на 11-й минуте встречи забил шведский полузащитник Ясин Айяри. В предыдущем туре манчестерцы проиграли «Астон Вилле» (1:2), после чего прервалась их серия из семи побед подряд.

«Манчестер Сити» набрал девять очков и закрепился среди лидеров. Полная таблица Лиги чемпионов, результаты тура и календарь следующих матчей собраны в хабе Life.ru.