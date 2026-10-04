Холодная камера и еда за свой счёт: Продюсера Джигурды задержали в Таиланде

Продюсер Никиты Джигурды Екатерина Арман рассказала, что провела больше 12 часов в камере после задержания в Таиланде. По её словам, причиной стало отсутствие обратного билета в Россию, которое обнаружили при проверке документов.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / katyaarman

Освободили Екатерину около семи утра. Подробностей о том, как удалось решить вопрос с документами, она не привела. Продюсер пожаловалась на сильный холод в камере: чтобы согреться, ей пришлось укрываться несколькими одеялами.

По словам Екатерины, бесплатного питания не было. Еду во время задержания она покупала за свой счёт. Обычно, рассказала продюсер, она пользуется ускоренным прохождением формальностей — фаст-треком. В этот раз Екатерина решила пройти проверку в общем порядке, где её остановили полицейские.

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