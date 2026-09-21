Холодок в отношениях: На Тайване в морозильной камере нашли тело девушки, под подозрением её бывший

На Тайване 43-летнего мужчину заподозрили в убийстве бывшей девушки из Таиланда, тело которой нашли в морозильной камере на его работе. Об этом сообщает Mothership.

По информации издания, пара встречалась больше года и поддерживала отношения на расстоянии. Женщина прилетела на Тайвань 2 сентября и должна была вернуться в Таиланд 14-го. Незадолго до отъезда между ними произошла ссора из-за расставания.

Следствие считает, что 12 сентября мужчина пришёл к ней в отель с большим чемоданом. Предположительно, во время конфликта он задушил женщину, поместил тело в чемодан, а затем перевёз его на свою работу и спрятал в морозильнике.

Коллегам он объяснил появление морозильной камеры тем, что закупил продукты к празднику середины осени. Родственники женщины забили тревогу после того, как она перестала выходить на связь, и через знакомого на Тайване обратились в полицию.

Мужчину задержали утром 19 сентября. По данным издания, на допросе он признался в убийстве и заявил, что не смог смириться с окончательным разрывом отношений. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в США: на Аляске родственники умершего мужчины обнаружили человеческие останки в его морозильной камере. Находку сделали во время разбора наследства. По предварительным данным, останки принадлежали взрослому мужчине, а полиция продолжила расследование и не исключила криминальную версию.