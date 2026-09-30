«Хорошие, хорошие»: Нарышкин с улыбкой ответил на вопрос о контактах с ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин положительно оценил контакты с американскими коллегами из ЦРУ. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву, который опубликовал короткий разговор в своём Telegram-канале.

Журналист встретил главу СВР в коридорах Госдумы и поинтересовался, как складываются контакты с представителями американской разведки.

«Хорошие, хорошие», — ответил Нарышкин.

По описанию Юнашева, директор СВР многозначительно улыбнулся и поспешил в зал пленарных заседаний.

Ранее Нарышкин назвал встречу с директором ЦРУ деловой и доброжелательной. В разговоре с Юнашевым 9 сентября он отметил, что общение прошло профессионально и чётко. Отвечая на вопрос о следующих контактах, глава СВР сказал: «Договоримся. И о месте договоримся».