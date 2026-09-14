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Опубликовано 14 сентября, 07:55

Трамп: Директор ЦРУ Джон Рэтклифф активно участвует в переговорах по Украине

Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell

Обложка © ТАСС / AP / John McDonnell

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф играет ключевую роль в переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Об этом американский лидер сообщил журналистам во время перелёта на борту Air Force One.

Отвечая на вопрос о том, будет ли глава разведывательного ведомства играть более весомую роль в дипломатическом процессе, Трамп дал утвердительный ответ.

«Он отлично справляется. <…> Он вовлечён во всё», — подчеркнул президент США.

Трамп также отметил работу своих специальных представителей — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, высоко оценив их вклад в текущую деятельность администрации по международным вопросам.

Эксперты отмечают, что привлечение руководителя разведки к переговорному процессу может свидетельствовать о стремлении новой администрации США получить более точные данные «из первых рук» и обеспечить оперативный контроль за ходом консультаций.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Зеленский вправе приехать в Москву для встречи с Путиным. Министр напомнил, что украинский президент пока не отменил указ, который запрещает переговоры с российским лидером.

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Оксана Попова
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