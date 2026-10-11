Немецкий автоконцерн BMW продолжает обслуживать киевские власти, хотя отказался предоставлять служебную машину избранному председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу из партии «Альтернатива для Германии». На такие двойные стандарты указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнив нынешнюю политику компании с её деятельностью во времена нацистской Германии.

Дипломат подчеркнула, что бизнес вправе самостоятельно выбирать клиентов, однако в данном случае речь, по её оценке, идёт о политически мотивированном отказе. Захарова обратила внимание, что концерн фактически вмешался в политическую жизнь страны, отвергнув сотрудничество с представителем партии, получившей поддержку избирателей.

Представитель МИД напомнила, что во времена Второй мировой войны BMW выпускала технику для нужд гитлеровской Германии которая использовалась нацистскими войсками, в том числе против Советского Союза.

«Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала. Компания активно производила не только мотоциклы и автомобили для нужд Рейха, но и двигатели для самолётов люфтваффе, на которых гитлеровцы нещадно бомбили, в том числе города и мирных жителей СССР, а также жидкостные двигатели для ракет класса «воздух-воздух», которыми сбивали наши и британские самолёты», — пишет Захарова.

Отдельно она остановилась на истории семьи Квандтов, которой принадлежит значительная доля акций автогиганта. По словам дипломата, в 1959 году представители династии вложили в испытывавшую финансовые трудности корпорацию средства, накопленные в том числе за счёт деятельности во времена Третьего рейха. Она напомнила, что предприятия семьи занимались производством вооружений и батарей, широко используя принудительный труд.

Официальный представитель МИД обвинила руководство BMW в избирательном отношении к своим партнёрам. По её оценке, концерн не отказывается от сотрудничества с нынешними украинскими властями и германскими политическими кругами, поддерживающими поставки вооружений Киеву. Захарова назвала руководство компании «поклонниками Гитлера с Банковой».

Дипломат также упомянула журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, ранее задавшего вопрос о способах увеличения потерь российских военнослужащих. Захарова раскритиковала его высказывания и поинтересовалась, почему BMW не отказывает подобным людям, но прекращает сотрудничество с политиком, избранным гражданами Германии. В заключение она предположила, что руководство концерна продолжает поддерживать силы, действующие вопреки интересам самих немцев.