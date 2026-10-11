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Опубликовано 11 октября, 14:41

«Хорошо незабытое старое»: Захарова припомнила BMW работу на Третий рейх

Захарова обвинила BMW в поддержке Киева и напомнила о работе на Третий рейх

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Немецкий автоконцерн BMW продолжает обслуживать киевские власти, хотя отказался предоставлять служебную машину избранному председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу из партии «Альтернатива для Германии». На такие двойные стандарты указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнив нынешнюю политику компании с её деятельностью во времена нацистской Германии.

Дипломат подчеркнула, что бизнес вправе самостоятельно выбирать клиентов, однако в данном случае речь, по её оценке, идёт о политически мотивированном отказе. Захарова обратила внимание, что концерн фактически вмешался в политическую жизнь страны, отвергнув сотрудничество с представителем партии, получившей поддержку избирателей.

Представитель МИД напомнила, что во времена Второй мировой войны BMW выпускала технику для нужд гитлеровской Германии которая использовалась нацистскими войсками, в том числе против Советского Союза.

«Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала. Компания активно производила не только мотоциклы и автомобили для нужд Рейха, но и двигатели для самолётов люфтваффе, на которых гитлеровцы нещадно бомбили, в том числе города и мирных жителей СССР, а также жидкостные двигатели для ракет класса «воздух-воздух», которыми сбивали наши и британские самолёты», — пишет Захарова.

Отдельно она остановилась на истории семьи Квандтов, которой принадлежит значительная доля акций автогиганта. По словам дипломата, в 1959 году представители династии вложили в испытывавшую финансовые трудности корпорацию средства, накопленные в том числе за счёт деятельности во времена Третьего рейха. Она напомнила, что предприятия семьи занимались производством вооружений и батарей, широко используя принудительный труд.

Официальный представитель МИД обвинила руководство BMW в избирательном отношении к своим партнёрам. По её оценке, концерн не отказывается от сотрудничества с нынешними украинскими властями и германскими политическими кругами, поддерживающими поставки вооружений Киеву. Захарова назвала руководство компании «поклонниками Гитлера с Банковой».

Дипломат также упомянула журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, ранее задавшего вопрос о способах увеличения потерь российских военнослужащих. Захарова раскритиковала его высказывания и поинтересовалась, почему BMW не отказывает подобным людям, но прекращает сотрудничество с политиком, избранным гражданами Германии. В заключение она предположила, что руководство концерна продолжает поддерживать силы, действующие вопреки интересам самих немцев.

BMW отказалась продлевать лизинг автомобиля для главы ландтага от АдГ
BMW отказалась продлевать лизинг автомобиля для главы ландтага от АдГ

Ранее Life.ru сообщал, что BMW решила прекратить лизинг служебного автомобиля для председателя ландтага Саксонии-Анхальт. Впоследствии заместитель руководителя фракции партии в бундестаге Беатрикс фон Шторх предложила Илону Маску предоставить Раушу служебный автомобиль Tesla. Сам председатель ландтага расценил отказ BMW как дискриминацию по политическим мотивам.

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Анастасия Никонорова
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