Хоррор в подъезде: Тюменцы пожаловались на пугающего вандала с аэрозолями
В Тюмени мужчина в жуткой маске распыляет неизвестные вещества в подъезде
Обложка © МАКС / Темы Тюмени
В Тюмени жильцы многоэтажки на улице Интернациональной пожаловались на неизвестного в пугающей маске, который распыляет в подъезде едкие аэрозоли и разливает неизвестную жидкость. Правоохранители начали проверку после появления информации о происходящем в социальных сетях, сообщает издание «МегаТюмень».
Некто в жуткой маске кошмарит жильцов многоэтажки в Тюмени. Видео © МАКС / Темы Тюмени
По словам местных жителей, мужчина появляется в подъезде дома № 197 в резиновых перчатках и маске, имитирующей порезы на лице. Неизвестный распыляет содержимое аэрозольных баллончиков на стены и входные двери квартир. Кроме того, он пытается вывести из строя камеры видеонаблюдения.
Жильцы утверждают, что от едкого запаха страдают не только люди, но и домашние животные. Они просят правоохранителей вмешаться в ситуацию. В полиции сообщили, что по результатам проверки действиям мужчины дадут правовую оценку.
Ранее в Санкт-Петербурге ребёнок пострадал из-за распыления перцового баллончика в подъезде многоэтажки. Причиной инцидента стал конфликт мужчины с жильцами дома на Кондратьевском проспекте.