В Тюмени жильцы многоэтажки на улице Интернациональной пожаловались на неизвестного в пугающей маске, который распыляет в подъезде едкие аэрозоли и разливает неизвестную жидкость. Правоохранители начали проверку после появления информации о происходящем в социальных сетях, сообщает издание «МегаТюмень».

Некто в жуткой маске кошмарит жильцов многоэтажки в Тюмени. Видео © МАКС / Темы Тюмени

По словам местных жителей, мужчина появляется в подъезде дома № 197 в резиновых перчатках и маске, имитирующей порезы на лице. Неизвестный распыляет содержимое аэрозольных баллончиков на стены и входные двери квартир. Кроме того, он пытается вывести из строя камеры видеонаблюдения.

Жильцы утверждают, что от едкого запаха страдают не только люди, но и домашние животные. Они просят правоохранителей вмешаться в ситуацию. В полиции сообщили, что по результатам проверки действиям мужчины дадут правовую оценку.