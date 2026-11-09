Гражданину Канады Николаю Сапову грозит до десяти лет американской тюрьмы за многолетнее преследование бывшей коллеги, к которой он однажды явился в пугающей резиновой маске. Как сообщает прокуратура Северного округа Техаса, мужчине предъявили два обвинения в сталкинге после серии поездок к месту жительства женщины и попыток связаться с ней вопреки её желанию.

По версии следствия, Сапов познакомился с потерпевшей во время работы на теннисном турнире Miami Open. За несколько лет он начал навязчиво писать ей, разыскивать страницы её родственников в социальных сетях и отправлять нежелательные подарки. В 2023 и 2025 годах мужчина приезжал во Флориду, где жила его бывшая коллега.

Летом 2026 года преследование продолжилось уже в Техасе. Сапов прилетел из Торонто в Даллас, арендовал автомобиль и отыскал жилой комплекс женщины. 22 июня она заметила его возле дома, после чего полицейские запретили незваному гостю появляться на территории комплекса.

Однако спустя два дня камера дверного звонка запечатлела человека, похожего на Сапова, возле квартиры потерпевшей. Незнакомец скрывал лицо под плотной резиновой маской и поспешил скрыться, когда сосед обратился к нему через домофон. После случившегося женщина и её партнёр временно переехали в гостиницу, опасаясь за свою безопасность.

22 августа Сапова задержали при пересечении американской границы на поезде из Канады. При изучении его устройств следователи обнаружили карты района проживания потерпевшей, сведения о компаниях по изготовлению ключей и откровенные изображения женщины, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Федеральное обвинение включает преследование с пересечением границ штатов и использование электронных средств связи для сталкинга. По каждому эпизоду предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Виновность мужчины должен установить суд.