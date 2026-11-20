Хорватия возобновила транспортировку нефти в Сербию после почти двухнедельного перерыва, вызванного крупной аварией на трубопроводе. Повреждённый участок между городами Сисак и Славонски-Брод удалось восстановить, сообщила компания JANAF.

Поставки сырья для сербской нефтяной компании NIS прекратились 6 ноября, когда во время ремонтных работ сторонний подрядчик повредил магистраль. Из трубопровода вытекло около 500 тысяч литров нефти. Авария затронула маршрут, по которому обеспечивается работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Восстановительные работы продолжались почти две недели. После завершения ремонта хорватский оператор вновь приступил к выполнению обязательств перед сербским партнёром. При этом устранение последствий разлива нефти на прилегающей территории продолжается.

Перебои оказались особенно чувствительными для Белграда из-за зависимости страны от Адриатического нефтепровода. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль Сербия получает около 95% потребляемой нефти.

Трубопровод берёт начало на нефтяном терминале в порту Омишаль, расположенном на хорватском острове Крк. Оттуда сырьё поступает в Сербию, Венгрию, Словению, а также Боснию и Герцеговину.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Сербии разрешили NIS использовать до 66 тысяч тонн нефти из государственных резервов. Решение приняли 13 ноября, чтобы обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево и не допустить проблем со снабжением внутреннего рынка топливом. В правительстве подчёркивали, что альтернативного маршрута доставки сырья на предприятие нет.