Подписали, но ещё не продали: Судьбу российской доли NIS решат регуляторы и США

Российские акционеры сербской нефтяной компании NIS подписали договор о продаже контрольного пакета венгерской MOL. Однако для завершения сделки ещё потребуется одобрение регуляторов, включая американские власти. Об этом сообщил первый вице-премьер Сербии, министр финансов Синиша Мали в интервью Bloomberg Adria.

«Договор подписан. Мы как государство заключили соглашение акционеров с венгерской стороной. Осталось получить согласие антимонопольных комиссий», — рассказал Мали.

По его словам, заявки на согласование сделки должны в ближайшее время поступить в антимонопольные органы Сербии и Боснии и Герцеговины. После получения необходимых разрешений стороны смогут окончательно оформить переход акций.

Речь идёт о продаже 56,15% NIS, принадлежащих российским структурам. При этом Белград договорился с венгерской стороной об увеличении своей доли в компании примерно с 30 до 35%. Это позволит Сербии получить больше влияния на управление крупнейшим нефтяным предприятием страны.

Однако окончательное решение зависит и от США, поскольку NIS находится под американскими санкциями. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) должно одобрить передачу российского пакета новому владельцу.

В конце сентября Вашингтон продлил специальную лицензию NIS до 30 октября включительно. Она позволяет компании продолжать нефтепереработку, закупать сырьё и проводить необходимые финансовые операции. NIS владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии, расположенным в Панчево.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин допускал выкуп российской доли NIS самим Белградом. По его мнению, такой вариант позволил бы сохранить контроль над стратегическим предприятием за Сербией, не передавая его Венгрии или другому иностранному инвестору.