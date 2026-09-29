Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 01:19

Вулин допустил выкуп Сербией доли «Газпром нефти» в NIS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Сербия при необходимости способна выкупить контрольный пакет «Газпром нефти» в нефтяной компании NIS, находящейся под санкциями США. Об этом заявил бывший вице-премьер страны и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

По его словам, Белград мог бы приобрести российскую долю, чтобы NIS осталась под контролем Сербии, а не перешла Венгрии или другому иностранному инвестору. Вулин отметил, что российская сторона при принятии решений всегда учитывала интересы Сербии.

«Не всё так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии»,приводит слова политика РИА «Новости».

Последний звонок: Вучич сообщил Путину, что завтра сложит полномочия
Последний звонок: Вучич сообщил Путину, что завтра сложит полномочия

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил о сложностях в отношениях с российской стороной из-за ситуации вокруг NIS. Российские структуры владеют 56,16% акций компании, Сербии принадлежит 29,9%. Венгерская MOL ведёт переговоры о покупке российской доли.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar