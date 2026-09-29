Вулин допустил выкуп Сербией доли «Газпром нефти» в NIS

Сербия при необходимости способна выкупить контрольный пакет «Газпром нефти» в нефтяной компании NIS, находящейся под санкциями США. Об этом заявил бывший вице-премьер страны и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.

По его словам, Белград мог бы приобрести российскую долю, чтобы NIS осталась под контролем Сербии, а не перешла Венгрии или другому иностранному инвестору. Вулин отметил, что российская сторона при принятии решений всегда учитывала интересы Сербии.

«Не всё так просто, но я знаю, что российская сторона всегда учитывала интересы Сербии», — приводит слова политика РИА «Новости».

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил о сложностях в отношениях с российской стороной из-за ситуации вокруг NIS. Российские структуры владеют 56,16% акций компании, Сербии принадлежит 29,9%. Венгерская MOL ведёт переговоры о покупке российской доли.