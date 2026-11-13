Сербия выделит NIS до 66 тысяч тонн нефти из госрезервов
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Правительство Сербии разрешило крупнейшей нефтегазовой компании страны NIS воспользоваться государственными запасами нефти. Предприятие получит до 66 тысяч тонн сырья на фоне перебоев с его доставкой по Адриатическому нефтепроводу JANAF, сообщила пресс-служба кабмина.
Компания обратилась к Министерству горнодобывающей промышленности и энергетики после повреждения трубопровода в Хорватии, нарушившего регулярные поставки нефти. От этого маршрута зависит работа Панчевского нефтеперерабатывающего завода: альтернативного способа снабжения сырьём у предприятия нет.
«Решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывную работу Панчевского НПЗ и бесперебойное снабжение рынка, чтобы граждане не почувствовали последствий повреждения этого нефтепровода, поскольку у снабжения через JANAF нет альтернативы, и без него Панчевский НПЗ не смог бы работать», — говорится в заявлении.
Напомним, NIS попросила правительство разрешить использование сырой нефти из государственных резервов и дизельного топлива из оперативных запасов. Компания ищет дополнительные возможности для поддержания поставок на внутренний рынок после остановки нефтепровода JANAF. Прокачка сырья на Панчевский нефтеперерабатывающий завод прекратилась 6 ноября из-за повреждения трубопровода на участке между Сиском и Славонски-Бродом. Авария произошла во время работ по модернизации инфраструктуры. По оценке хорватского оператора, из трубы вытекло около 500 тысяч литров нефти.