Правительство Сербии разрешило крупнейшей нефтегазовой компании страны NIS воспользоваться государственными запасами нефти. Предприятие получит до 66 тысяч тонн сырья на фоне перебоев с его доставкой по Адриатическому нефтепроводу JANAF, сообщила пресс-служба кабмина.

Компания обратилась к Министерству горнодобывающей промышленности и энергетики после повреждения трубопровода в Хорватии, нарушившего регулярные поставки нефти. От этого маршрута зависит работа Панчевского нефтеперерабатывающего завода: альтернативного способа снабжения сырьём у предприятия нет.

«Решение принято для того, чтобы обеспечить непрерывную работу Панчевского НПЗ и бесперебойное снабжение рынка, чтобы граждане не почувствовали последствий повреждения этого нефтепровода, поскольку у снабжения через JANAF нет альтернативы, и без него Панчевский НПЗ не смог бы работать», — говорится в заявлении.