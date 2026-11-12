Сербская нефтяная компания (NIS) попросила правительство разрешить использование сырой нефти из государственных резервов и дизельного топлива из оперативных запасов. Компания ищет дополнительные возможности для поддержания поставок на внутренний рынок после остановки нефтепровода JANAF в Хорватии, передаёт PTC.

Прокачка сырья на Панчевский нефтеперерабатывающий завод прекратилась 6 ноября из-за повреждения трубопровода на участке между Сиском и Славонски-Бродом. Авария произошла во время работ по модернизации инфраструктуры. По оценке хорватского оператора, из трубы вытекло около 500 тысяч литров нефти.

Ликвидация последствий аварии продолжается. JANAF приступила к извлечению нефти, которая осталась внутри повреждённого участка. Отмечается, что сырьё перекачивают по закрытой системе непосредственно из трубопровода в автоцистерны, а затем доставляют на терминалы оператора. К ремонту самого трубопровода JANAF приступит после завершения этой процедуры. Параллельно компания продолжает восстанавливать загрязнённую территорию. Оператор подтвердил, что поддерживает постоянную связь с NIS, однако дату возобновления транспортировки нефти пока не назвал.

Остановка поставок пока не привела к перебоям на автозаправочных станциях сербской компании. В NIS утверждают, что все АЗС обеспечены необходимыми нефтепродуктами и работают в штатном режиме. Панчевский НПЗ корректирует производственный процесс с учётом информации, поступающей от JANAF.

Ещё 9 ноября компания заявляла, что располагает достаточными запасами топлива, а переработка нефти на заводе продолжается по плановому графику. Теперь NIS добивается доступа к государственным резервам, чтобы поддержать снабжение рынка на случай, если восстановление нефтепровода затянется.

Тем временем стоимость нефти Brent выросла более чем на два доллара за баррель на фоне публикации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном. Заявление американского лидера изменило настроения на нефтяном рынке, где ранее котировки снижались из-за ожиданий возобновления переговоров между двумя странами. Дополнительное давление на рынок оказывают сообщения об атаках на танкеры и сохраняющиеся ограничения судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.