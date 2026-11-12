Стоимость нефти Brent выросла более чем на два доллара за баррель на фоне публикации президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном. Заявление американского лидера изменило настроения на нефтяном рынке, где ранее котировки снижались из-за ожиданий возобновления переговоров между двумя странами.

Утром 12 ноября Brent опускалась до $91,79 за баррель, однако позднее котировки поднялись до $94,22. Таким образом, разница между утренним уровнем и последующей ценой превысила два доллара.

В своём посте президент США потребовал от вице-президента Джей Ди Вэнса полностью переключиться на борьбу с преступностью и коррупцией в американских городах и штатах, находящихся под управлением демократов. При этом он дал понять, что больше не считает необходимым заключение соглашения с Тегераном.

«Нам не нужна сделка с Ираном. У нас есть их деньги — сотни миллиардов долларов, и мы контролируем их пролив!» — написал Трамп, имея в виду Ормузский пролив.

Примечательно, что незадолго до этого Вашингтон демонстрировал готовность продолжать дипломатические контакты с Ираном. Вэнс рассматривал возможность личной встречи с секретарём Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсеном Резаи. Ещё в октябре американский вице-президент направил ему письмо с предложением возобновить диалог.

На фоне противоречивых сигналов из Вашингтона нефтяные трейдеры продолжают оценивать риски для поставок через Персидский залив. Дополнительное давление на рынок оказывают сообщения об атаках на танкеры и сохраняющиеся ограничения судоходства в Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей.