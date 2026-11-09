Нефтяной резерв США сократился до минимума за 44 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стратегический нефтяной резерв США сократился до 279,5 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года. Такой показатель зафиксирован по итогам недели, завершившейся 6 ноября 2026 года, следует из приведённых данных американского Министерства энергетики.
Последний раз сопоставимый уровень запасов наблюдался более 44 лет назад. По историческим данным, на неделе, завершившейся 8 октября 1982 года, в стратегических хранилищах США находилось 278,725 миллиона баррелей нефти.
Сокращение резерва продолжается уже несколько месяцев. Ещё в конце октября объём запасов составлял около 282,2 миллиона баррелей.
Ранее Life.ru сообщал, что США объявили о планах высвободить до 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. Поставки запланированы на ноябрь и декабрь 2026 года, а возвращать сырьё в хранилища предполагается с июля 2027-го по декабрь 2029 года. Эта мера станет частью международной программы, предусматривающей использование нефтяных запасов для стабилизации рынка.