Стратегический нефтяной резерв США сократился до 279,5 миллиона баррелей, обновив минимум с октября 1982 года. Такой показатель зафиксирован по итогам недели, завершившейся 6 ноября 2026 года, следует из приведённых данных американского Министерства энергетики.

Последний раз сопоставимый уровень запасов наблюдался более 44 лет назад. По историческим данным, на неделе, завершившейся 8 октября 1982 года, в стратегических хранилищах США находилось 278,725 миллиона баррелей нефти.

Сокращение резерва продолжается уже несколько месяцев. Ещё в конце октября объём запасов составлял около 282,2 миллиона баррелей.