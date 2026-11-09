Мировые цены на нефть резко пошли вниз на торгах 9 ноября. Стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent впервые с 1 сентября опустилась ниже отметки $93 за баррель. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

К 17:21 мск январские контракты на Brent дешевели на 5,61%, до $92,8 за баррель.

Впрочем, падение вскоре замедлилось. Уже к 17:34 мск стоимость Brent составляла $93,93 за баррель, что соответствовало снижению на 4,47%.

Одновременно дешевела и американская нефть WTI. Декабрьские фьючерсы на эту марку к 17:34 мск теряли 3,93%, опустившись до $87,26 за баррель.