Цена нефти марки Brent на бирже ICE опускалась ниже $93 за баррель
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Мировые цены на нефть резко пошли вниз на торгах 9 ноября. Стоимость фьючерсов на североморскую смесь Brent впервые с 1 сентября опустилась ниже отметки $93 за баррель. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
К 17:21 мск январские контракты на Brent дешевели на 5,61%, до $92,8 за баррель.
Впрочем, падение вскоре замедлилось. Уже к 17:34 мск стоимость Brent составляла $93,93 за баррель, что соответствовало снижению на 4,47%.
Одновременно дешевела и американская нефть WTI. Декабрьские фьючерсы на эту марку к 17:34 мск теряли 3,93%, опустившись до $87,26 за баррель.
Ранее Life.ru сообщал о падении Brent ниже $95 за баррель. На торгах 4 ноября январские фьючерсы впервые с начала сентября опустились ниже этой отметки, а снижение в моменте превышало 8,5%.