Власти Ирана обратились к жителям страны с просьбой сократить потребление природного газа на фоне повреждения газоперерабатывающих предприятий. Об этом заявил исполняющий обязанности министра нефти Хамид Бовард.

По его словам, несмотря на последствия атак, поставки газа продолжаются без перебоев. При этом чиновник призвал население ответственнее расходовать топливо в холодную погоду.

Бовард сообщил, что посетил промышленную зону в Ассалуйе на юге страны, которая подвергалась ударам после начала конфликта с США и Израилем 28 февраля. Там он ознакомился с восстановлением повреждённых газоперерабатывающих предприятий.

Кроме того, глава ведомства побывал на одной из морских газовых платформ месторождения «Южный Парс», где недавно произошло возгорание.