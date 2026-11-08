Российскому хостинг-провайдеру Beget приостановили аккредитацию регистратора доменных имён в зонах .RU и .РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Согласно сообщению организации, аккредитация ООО «Бегет» приостановлена с 3 ноября 2026 года. При этом речь идёт именно о приостановке статуса регистратора, а не об окончательном отзыве аккредитации.

Решение принято на фоне масштабных технических проблем компании после кибератаки в ночь на 2 ноября. Злоумышленники получили доступ к управляющей инфраструктуре провайдера и запустили вредоносные программы, предназначенные для удаления данных с серверов.

Проблемы затронули сайты, виртуальные серверы, почтовые сервисы и инструменты управления доменами. К 6 ноября специалисты Beget восстановили более 60% обычного хостинга, однако для запуска остальных серверов потребовалась дополнительная работа с резервными копиями.