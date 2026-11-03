Игроки массово жалуются на сбои в работе игровой платформы Steam и популярных онлайн-игр Dota 2 и Counter-Strike 2. Проблемы с подключением начались вечером 3 ноября, примерно в 18:30 по московскому времени, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Пользователи сталкиваются с бесконечной загрузкой, ошибками соединения и невозможностью подключиться к игровым серверам. У некоторых геймеров игры вообще не запускаются.

Больше всего жалоб поступило от поклонников Dota 2. За последний час о неполадках сообщили не менее 370 игроков. Ещё около 250 обращений связаны с работой Steam, а порядка 150 пользователей пожаловались на сбои в Counter-Strike 2.

На момент публикации перебои продолжаются. Причины неполадок пока неизвестны.