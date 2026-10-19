«Хотел делать революцию из Бишкека»: Жапаров рассказал о тайном предложении беглого оппозиционера Аблязова

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что находящийся за рубежом казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в 2020 году планировал использовать территорию республики в качестве плацдарма для организации госпереворота в Казахстане. Об этом глава государства сообщил в интервью порталу super.kg.

По словам Жапарова, телефонный звонок от Аблязова поступил осенью 2020 года, в разгар смены власти в Бишкеке. Оппозиционер утверждал, что обладает паспортом гражданина Киргизии, и попросил разрешения прилететь в страну, чтобы координировать протестные действия против руководства Казахстана.

Киргизский лидер подчеркнул, что беседа продлилась не более двух минут и завершилась категорическим отказом. Жапаров напомнил собеседнику о принципе невмешательства во внутренние дела соседей и заявил о нежелании портить стратегические отношения с Казахстаном. Кроме того, глава Киргизии назвал «наглой ложью» утверждения Аблязова о том, что Жапаров в тот период якобы обращался к нему за финансовой помощью.