«Хотел делать революцию из Бишкека»: Жапаров рассказал о тайном предложении беглого оппозиционера Аблязова
Президент Киргизии заявил о попытке Аблязова подготовить переворот в Казахстане
Беглый оппозиционер из Казахстана Мухтар Аблязов. Обложка © Wikipedia / Мухтар Аблязов - YouTube
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что находящийся за рубежом казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в 2020 году планировал использовать территорию республики в качестве плацдарма для организации госпереворота в Казахстане. Об этом глава государства сообщил в интервью порталу super.kg.
По словам Жапарова, телефонный звонок от Аблязова поступил осенью 2020 года, в разгар смены власти в Бишкеке. Оппозиционер утверждал, что обладает паспортом гражданина Киргизии, и попросил разрешения прилететь в страну, чтобы координировать протестные действия против руководства Казахстана.
Киргизский лидер подчеркнул, что беседа продлилась не более двух минут и завершилась категорическим отказом. Жапаров напомнил собеседнику о принципе невмешательства во внутренние дела соседей и заявил о нежелании портить стратегические отношения с Казахстаном. Кроме того, глава Киргизии назвал «наглой ложью» утверждения Аблязова о том, что Жапаров в тот период якобы обращался к нему за финансовой помощью.
Ранее стало известно, что январскими протестами 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве. Об этом заявил бывший глава республики Нурсултан Назарбаев в собственных мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе». В книге почти 700 страниц и 22 главы, каждая из которых посвящена отдельному событию из его личной жизни или политической карьеры. Так, политик отметил, что в ходе событий прошлого года раскрылось истинное лицо радикальной оппозиции, ведь с самого начала протестных акций бизнесмен и банкир Мухтар Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к координации действий.