Назарбаев: Январскими протестами в Казахстане управляли из штаба в Киеве

Январскими протестами 2022 года в Казахстане управляли из штаба в Киеве. Об этом заявил бывший глава республики Нурсултан Назарбаев в собственных мемуарах "Моя жизнь. От зависимости к свободе". В книге почти 700 страниц и 22 главы, каждая из которых посвящена отдельному событию из его личной жизни или политической карьеры.

Так, политик отметил, что в ходе событий прошлого года раскрылось истинное лицо радикальной оппозиции, ведь с самого начала протестных акций бизнесмен и банкир Мухтар Аблязов "подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к "координации действий". При этом в обращении к митингующим через "Фейсбук"* был указан код украинских операторов.

"Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию", — указал Назарбаев в разделе, посвящённом трагическим событиям.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, а позже в стране ввели режим ЧС. Однако это не помогло: протесты переросли в массовые беспорядки и мародёрство. Для помощи в восстановлении порядка в республику были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. А 11 января президент Касым-Жомарт Токаев оценил миссию как успешную.