Смертельный пожар в Каргополе Архангельской области оказался умышленным поджогом. Следователи задержали 46-летнего местного жителя, который, по их версии, решил расправиться с соседом и его семьёй, но в результате погибли и другие жильцы дома. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления СК России.

«Подозреваемый частично признал свою вину», — отмечено в тексте.

В Каргополе задержали подозреваемого в поджоге дома с пятью погибшими. Видео © Telegram / Следственное управление СК России по Архангельской области

Трагедия разыгралась в ночь на 28 октября. Предполагаемый поджигатель, находясь в нетрезвом состоянии, забрался на второй этаж деревянного многоквартирного дома. Там он бросил тлеющий окурок в щель двери кладового помещения и поспешил уйти.

Следствие полагает, что мужчина намеренно устроил возгорание из-за неприязни к 61-летнему жильцу и его близким. При этом он знал, что за стенами квартир спят другие люди, однако это его не остановило. Пламя уничтожило деревянное здание целиком.

Установить предполагаемого виновника трагедии удалось благодаря совместной работе следователей и полицейских. Задержанный уже имел проблемы с законом: ранее его привлекали к уголовной ответственности за посягательства на личность и имущество.

Теперь мужчине вменяют убийство нескольких человек, а также покушение на жизнь выжившых, совершённые общеопасным способом. Следователи собираются добиваться его ареста. Параллельно специалисты проводят экспертизы и опрашивают свидетелей, восстанавливая обстоятельства той ночи.

Ранее Life.ru рассказывал, что при разборе завалов спасатели обнаружили останки четырёх человек, ещё один пострадавший умер от отравления угарным газом. Сгоревшее здание было построено в 1916 году и являлось памятником архитектуры регионального значения. Первоначально следователи расследовали произошедшее как причинение смерти по неосторожности.