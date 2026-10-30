Число жертв пожара в историческом доме в Каргополе выросло до пяти

Число погибших при пожаре в историческом доме в Каргополе Архангельской области увеличилось до пяти. При разборе завалов спасатели обнаружили останки ещё четырёх взрослых жильцов, сообщили в региональном управлении СК.

Останки четырёх человек нашли при разборе сгоревшего дома. Все погибшие жили на втором этаже здания и были взрослыми.

Пожар произошёл в ночь на 28 октября в двухэтажном деревянном доме на улице Ленинградской, 9. Здание 1916 года постройки рассчитано на восемь квартир и является памятником архитектуры регионального значения.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:52. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже распространился по второму этажу и кровле. Шесть человек, среди которых был ребёнок, смогли самостоятельно выйти на улицу.

Ещё одного мужчину пожарные эвакуировали из квартиры на втором этаже и передали медикам. Несмотря на оказанную помощь, 32-летний пострадавший скончался от отравления угарным газом.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи допрашивают свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Причину возгорания устанавливают совместно специалисты СК, МВД и МЧС.