В Архангельской области 14-летний подросток попал на операционный стол после того, как решил показать бабушке необычную находку. Мальчик дёрнул за кольцо предмета, который принял за деталь гранаты, после чего в квартире прогремел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, опасный предмет школьник обнаружил вместе с другом в деревне Лахта. Подростки проникли на огороженную территорию, где хранилась старая техника и металлолом. Среди металлических деталей они заметили части взрывателя от ручной гранаты и забрали их с собой.

Позднее приятели пришли домой к одному из них. Там мальчик решил продемонстрировать находку своей 62-летней бабушке. Когда подросток потянул за кольцо, произошёл взрыв.

В результате школьник получил рваную рану руки. Его доставили в больницу, где врачи провели операцию. Остальные находившиеся в квартире люди, по предварительной информации, не пострадали.

Теперь правоохранители выясняют, как взрывоопасные детали оказались среди металлолома и кто мог оставить их на участке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Калининградской области, где 10 сентября во время уборки картофеля взорвалась граната времён Великой Отечественной войны. По предварительной версии, боеприпас зацепил ковш работавшего трактора. Пострадали двое мужчин 22 и 43 лет, один из них оказался в крайне тяжёлом состоянии. Правоохранители начали проверку обстоятельств произошедшего.