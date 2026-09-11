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Опубликовано 11 сентября, 11:41

Трактор зацепил гранату времён ВОВ при уборке картофеля под Калининградом, есть раненые

Два человека пострадали при взрыве гранаты времён ВОВ в Черняховске

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Граната времён Великой Отечественной войны взорвалась во время уборки картофеля в Черняховске Калининградской области. Пострадали двое мужчин — 22 и 43 лет, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 10 сентября около 18:00 по местному времени на картофельной фабрике. По предварительной версии, боеприпас зацепила работавшая на территории спецтехника, что и привело к детонации.

«Предположительно, ковш трактора зацепил гранату в момент уборки картошки. После этого она взорвалась», — рассказал собеседник агентства.

Один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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Татьяна Миссуми
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