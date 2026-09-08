«Ладожский Титаник» хранит ещё одну тайну: На дне нашли четыре автомобиля времён ВОВ

На дне Ладожского озера обнаружили четыре автомобиля времён Великой Отечественной войны, которые могли быть связаны с одной из крупнейших трагедий первых дней блокады Ленинграда — гибелью баржи №752. Машины находятся на глубине 30–35 метров, сообщил РИА Новости руководитель подводного клуба «Диво» Сергей Куликов.

Автомобили стоят на дне друг за другом. Среди находок — две гружёные «полуторки» ГАЗ-АА, советский лимузин ЗИС-101 и редкий красный американский Graham с хромированными дисками.

Участники экспедиции предполагают, что машины могли находиться на барже №752, получившей впоследствии неофициальное название «Ладожский Титаник». Судно следовало из Осиновца в Новую Ладогу и потерпело крушение в ночь на 17 сентября 1941 года во время сильного шторма.

По словам Куликова, район обнаружения автомобилей совпадает с маршрутом баржи, а в свидетельствах очевидцев упоминались находившиеся на её палубе машины, в том числе красная. Исследователи допускают, что транспорт могли сбросить за борт вместе с другим грузом, пытаясь облегчить терпевшее бедствие судно. Окончательно принадлежность автомобилей барже пока не подтверждена.

«Это не просто машины на дне Ладоги, это немые свидетели трагедии первых дней блокады», — отметил руководитель клуба.

Участники совместной экспедиции подводного клуба «Диво», ДОСААФ России и компании «Морская геодезия» обследовали найденные объекты и провели их видеосъёмку. Поисковые и архивные исследования продолжаются.

Трагедия баржи №752 произошла спустя всего несколько дней после начала блокады Ленинграда. По разным историческим оценкам, на её борту находилось около полутора тысяч человек, преимущественно военнослужащие, курсанты, сотрудники военно-морских учреждений и эвакуируемые жители. Число погибших оценивается примерно в 1200 человек.