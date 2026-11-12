Сына известного белорусского борца Алексея Шемарова заподозрили в умышленном заражении около 30 девушек хламидиозом ради популярности. По словам пострадавших в соцсетях, 20-летний хоккеист Александр Шемаров знакомился с девушками в Калининграде и других городах России, после чего вступал с ними в интимную близость без средств защиты. Об этом пишет «Mash на спорте».

Девушки утверждают, что молодой человек находил новых знакомых через приложения для знакомств во время поездок. Среди тех, кто сообщил о заражении, оказались и калининградские блогерши. Обнаружив схожие обстоятельства, они связались друг с другом и организовали встречу, на которой выяснили, что предполагаемых пострадавших может быть около 30.

После этого девушки решили поговорить с Шемаровым лично и записать разговор на диктофон. По их утверждениям, во время встречи молодой человек признался, что знал о заболевании, но намеренно не предупреждал партнёрш. Мотивом они называют желание прославиться благодаря скандальной истории.

Шемаров ранее выступал за молодёжный хоккейный клуб «Липецк».

Ранее Life.ru рассказывал об опасности хламидиоза и последствиях незащищённых половых контактов. Гинеколог Любовь Ерофеева объясняла, что инфекция может долго протекать без заметных симптомов, а отсутствие лечения способно привести к серьёзным осложнениям. При обнаружении заболевания врач рекомендовала обследоваться обоим партнёрам.