Зашкаливает ли «индекс хламидий» в бане и спа? Гинеколог разрушила мифы о заражении

Опасность хламидиоза связана прежде всего с незащищёнными половыми контактами, а не с посещением бани или использованием чужого полотенца. При этом инфекция может долго оставаться незамеченной и приводить к серьёзным осложнениям. Об этом Life.ru рассказала врач-гинеколог Любовь Ерофеева.

«Хламидийная инфекция — казалось бы, банальная, совсем не страшная и протекающая практически бессимптомно, но какая она оказалась коварная», — подчеркнула специалист.

По словам Ерофеевой, заразиться можно при вагинальном, оральном или анальном сексе, причём даже однократный незащищённый контакт с инфицированным партнёром несёт риск. А бытовое заражение через полотенца, личные вещи или обычные поцелуи врач назвала практически отсутствующим.

«Хламидия очень нестойкая в окружающей среде и очень быстро погибает, поэтому такого рода заражения практически не регистрируются», — объяснила гинеколог.

Особое коварство инфекции — в отсутствии выраженных симптомов. Женщина может ничего не чувствовать и долго не обращаться к врачу. Без лечения возможны воспалительные заболевания органов малого таза, тазовые боли, спайки и бесплодие. При тяжёлом повреждении и непроходимости маточных труб для наступления беременности может потребоваться ЭКО. У мужчин, отметила Ерофеева, возможны выделения, зуд и жжение в уретре; исчезновение неприятных ощущений не означает, что инфекция прошла.

Для снижения риска врач рекомендовала использовать презервативы, а при планировании беременности — обсудить обследование на инфекции с гинекологом и урологом. Выявленный хламидиоз лечат антибиотиками по назначению врача. Обследование и при необходимости лечение партнёра помогают избежать повторного заражения.

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