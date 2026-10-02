Хотел сохранить свободу, но согласился: Боно раскрыл, как Ширан работал над Yours Eternally

Эд Ширан не хотел вмешиваться в политику во время работы над совместной песней с U2, посвящённой событиям на Украине. Об этом лидер ирландской группы Боно рассказал в интервью Rolling Stone UK.

Речь идёт о композиции Yours Eternally, которую U2 записали вместе с Шираном и украинским музыкантом Тарасом Тополей. Песня вошла в выпущенный в феврале EP Days of Ash.

По словам Боно, во время работы Ширан прямо спросил его: «Вы ведь не собираетесь втягивать меня в политику?» Лидер U2 ответил, что вдохновившему музыкантов украинскому военнослужащему нравилось творчество британского певца.

Ширан, как рассказал Боно, пояснил, что хотел бы сохранить собственное творчество свободным от политической повестки. Фронтмен U2 при этом подчеркнул, что артистов нельзя заставлять занимать ту или иную позицию.

Барабанщик группы Ларри Маллен-младший согласился с ним, отметив, что музыканты сами вправе решать, хотят ли они участвовать в политических дискуссиях. По его словам, критиковать исполнителей за такой выбор не следует.

Ранее Life.ru рассказывал, как Эд Ширан объяснял своё стремление держаться в стороне от политики. Певец сделал заявление после скандала вокруг рэпера Macklemore, которого убрали из числа артистов на разогреве его американского тура после высказываний в поддержку Палестины. Ширан тогда заявил, что всегда хотел, чтобы музыка объединяла людей, а не разделяла их. При этом артист всё же публично высказался о событиях в Израиле и секторе Газа, назвав происходящее гуманитарным вопросом, о котором больше не может молчать.