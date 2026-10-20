Хотела забор, а получила известность: Под Ростовом несговорчивой соседке посвятили «памятник пакости»

В Камышевахе Ростовской области местные жители установили необычный «памятник пакости» в знак протеста против перекрытия улицы Французской. Поводом для народного творчества стал затянувшийся земельный конфликт с предпринимательницей, которая объявила часть дороги своей собственностью и решила закрыть проезд, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Противостояние началось ещё летом. Местная жительница по имени Зинаида заявила права на участок, по которому проходила асфальтированная дорога. На улицу пригнали экскаватор, начали вскрывать покрытие и готовить территорию к строительству. Соседи выступили против, а споры вскоре переросли в потасовки.

Теперь конфликт получил продолжение. Женщина засыпала часть проезжей части грунтом и установила знак «Стоп». По данным канала, таким способом она намерена отучить соседей пользоваться дорогой, чтобы впоследствии огородить участок забором.

Местные жители попытались найти объезд через соседний участок, однако его владелец тоже перекрыл проезд. В результате улица Французская фактически превратилась в тупик, а подъезд к домам стал серьёзной проблемой.

На этом фоне жители решили выразить своё отношение к происходящему с помощью самодельного «памятника пакости». Необычный объект появился рядом с перекрытым участком дороги и стал своеобразным символом затянувшегося соседского противостояния.

В администрации Аксайского района объяснили, что спорная территория находится в частной собственности. При этом ещё летом районные чиновники заявляли о готовности разбираться в законности оформления участка через суд. Чем завершилась проверка документов и принималось ли судебное решение, пока неизвестно.