В Костроме обнаружили ошибку на новом памятнике Екатерине II
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Новый памятник Екатерине II в Костроме оказался с пунктуационной ошибкой. Местные жители заметили, что на гранитном постаменте монумента пропущена запятая. На недочёт обратили внимание практически сразу после открытия скульптуры, сообщает издание TOP24.
В Костроме обнаружили ошибку на новом памятнике Екатерине II. Фото © Telegram / Костромач Новости Костромы
Ошибка обнаружилась в надписи, посвящённой приезду императрицы в город. На постаменте выгравировано: «Путешествуя по Волге на галере «Тверь» Екатерина II посетила Кострому…». Однако после названия судна должна стоять запятая, закрывающая деепричастный оборот.
Торжественное открытие памятника состоялось 17 октября в сквере на улице Нижняя Дебря. Бронзовую фигуру высотой 2,6 метра и весом около 1,3 тонны установили напротив гостиницы «Екатерина».
Автором скульптуры стал заслуженный художник России Олег Молчанов, а изготовлением занимались костромские мастера-литейщики. Проект полностью оплатили местные предприниматели, не привлекая бюджетных средств.
Перед установкой монумента территорию обследовали археологи. В дальнейшем сквер планируют привести в порядок: обустроить дорожки, установить ограждения и высадить газон.
Памятник напоминает о путешествии Екатерины II по Волге в 1767 году. После посещения императрицей Костромы город получил знаменитую веерную планировку улиц. С этим же историческим событием связывают появление ладьи на городском гербе.
Ранее Life.ru сообщал об открытии памятника князю Андрею Боголюбскому во Владимире. Идею установки монумента обсуждали больше десяти лет. Воплотить её удалось при поддержке меценатов и создателей исторического сериала «Князь Андрей».