Новый памятник Екатерине II в Костроме оказался с пунктуационной ошибкой. Местные жители заметили, что на гранитном постаменте монумента пропущена запятая. На недочёт обратили внимание практически сразу после открытия скульптуры, сообщает издание TOP24.

В Костроме обнаружили ошибку на новом памятнике Екатерине II. Фото © Telegram / Костромач Новости Костромы

Ошибка обнаружилась в надписи, посвящённой приезду императрицы в город. На постаменте выгравировано: «Путешествуя по Волге на галере «Тверь» Екатерина II посетила Кострому…». Однако после названия судна должна стоять запятая, закрывающая деепричастный оборот.

Торжественное открытие памятника состоялось 17 октября в сквере на улице Нижняя Дебря. Бронзовую фигуру высотой 2,6 метра и весом около 1,3 тонны установили напротив гостиницы «Екатерина».

Автором скульптуры стал заслуженный художник России Олег Молчанов, а изготовлением занимались костромские мастера-литейщики. Проект полностью оплатили местные предприниматели, не привлекая бюджетных средств.

Перед установкой монумента территорию обследовали археологи. В дальнейшем сквер планируют привести в порядок: обустроить дорожки, установить ограждения и высадить газон.

Памятник напоминает о путешествии Екатерины II по Волге в 1767 году. После посещения императрицей Костромы город получил знаменитую веерную планировку улиц. С этим же историческим событием связывают появление ладьи на городском гербе.