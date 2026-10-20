Хотели 80%, довольствуются 65%: Нидерланды снизили план по запасам газа перед зимой

Газохранилища Нидерландов к 19 октября заполнены на 65,5%, свидетельствуют данные газотранспортной компании Gasunie. Таким образом, страна выполнила установленный перед зимой минимальный план в 64% и даже немного превысила его. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.

Первоначально власти рассчитывали заполнить резервуары на 80%. Однако в августе запасы составляли лишь 45%, поэтому достижение прежней цели признали невозможным. В сентябре правительство снизило план до 64%, следуя рекомендациям Еврокомиссии.

По данным государственной энергокомпании Energiebeheer Nederland (EBN), минимальный показатель уже достигнут. При этом закачка топлива продолжается, благодаря чему фактическая заполненность хранилищ поднялась до 65,5%.

Сложности с накоплением запасов возникли из-за высоких цен на газ на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Обычно коммерческие компании закупают топливо летом, когда оно дешевле, однако в этом году ситуация на рынке изменилась. Поэтому правительство привлекло государственную компанию EBN к пополнению резервов.

Нидерландские власти считают, что при обычной зиме запасов должно хватить. Помимо газа из хранилищ, страна рассчитывает на собственную добычу, импорт сжиженного природного газа и трубопроводные поставки.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа подходит к зиме с аномально низкими запасами газа в подземных хранилищах. В начале октября европейские резервуары были заполнены примерно на 72% против среднего показателя 88% за предыдущие пять лет. Эксперты предупреждали, что сильные холода способны вызвать новый скачок цен.