«Хотели бы вернуться»: В Росконцерте рассказали об интересе театров Украины к России

Многие украинские театры хотели бы вновь выступать на российских площадках. Об этом заявил начальник отдела гастрольных программ Росконцерта Владимир Черкасов в пресс-центре ТАСС.

По его словам, зарубежное направление работы организации сейчас в основном сосредоточено на странах СНГ. Ранее в эту географию входила и Украина, однако сейчас её театры по известным причинам в программе не участвуют.

«Мы получаем информацию такую, что многие театры хотели бы вернуться на российские площадки», — рассказал Черкасов.

Представитель Росконцерта добавил, что прежде организация также сотрудничала со странами Прибалтики, однако сейчас эта работа прекращена. Расширять список государств — участников программы «Большие гастроли» пока не планируется, поскольку такой задачи Минкультуры РФ не ставило.

Сейчас продолжается приём заявок во Всероссийский гастрольно-концертный план на 2027 год. Участвовать могут театры, национальные коллективы и учреждения культуры из российских регионов, а также русские театры ближнего зарубежья.

Ранее Life.ru писал, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, был готов давать концерты для россиян. По данным SHOT, речь шла о частных выступлениях за пределами России.