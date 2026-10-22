Хотели поделить землю, но погибли оба: Два фермера устроили смертельную дуэль под водой на Филиппинах

На Филиппинах два фермера погибли, пытаясь решить земельный спор с помощью соревнования по задержке дыхания под водой. Мужчины провели в реке около 12 минут, после чего их вытащили без сознания. Трагедию подтвердили в полиции города Алабель, сообщает GMA News.

Смертельное состязание фермеров на Филиппинах. Видео © Telegram / «Юань да Марья»

Инцидент произошёл 16 октября в провинции Сарангани. За право владеть спорным участком решили побороться 69-летний и 49-летний местные жители. Ранее они пытались договориться через органы общинного самоуправления, однако урегулировать конфликт мирным путём не удалось.

Тогда фермеры прибегли к традиционному обряду «сулиф», который предполагает испытание на выносливость. Победителем должен был стать тот, кто дольше продержится под водой без воздуха. За необычным состязанием наблюдали жители деревни.

Однако спустя 12 минут ни один из мужчин так и не поднялся на поверхность. Очевидцы вытащили обоих из реки и доставили в больницу. Одного фермера медики признали умершим по прибытии, второй скончался спустя несколько часов.

Местная полиция выясняет обстоятельства гибели мужчин. Правоохранителям предстоит установить подробности проведения ритуала и разобраться в обстоятельствах земельного конфликта, который закончился гибелью обоих участников.