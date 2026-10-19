Вторая смерть за три года: триатлонист погиб на соревнованиях Ironman в Хорватии

В хорватском городе Пореч во время соревнований Ironman 70.3 скончался 54-летний триатлонист из Словении. Мужчине стало плохо прямо во время заплыва, однако прибывшие спасатели не смогли сохранить ему жизнь. Об этом сообщает хорватское издание Glas Istre со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла 18 октября во время плавательного этапа соревнований Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč. По данным правоохранителей, погибший был гражданином Словении 1972 года рождения. Когда спортсмену стало плохо, на помощь ему направились экстренные службы. Несмотря на усилия медиков, реанимационные мероприятия не дали результата.

«С глубокой скорбью подтверждаем смерть одного из участников сегодняшней гонки Ironman 70.3 Poreč. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям погибшего спортсмена», — говорится в заявлении организаторов соревнований.

Точная причина смерти пока неизвестна. Судебно-медицинский эксперт распорядился провести вскрытие, которое должно установить обстоятельства трагедии.

В соревнованиях приняли участие около 2200 спортсменов из 70 стран. Им предстояло преодолеть три дистанции: проплыть 1,9 километра, проехать на велосипеде 90 километров и пробежать полумарафон протяжённостью 21,1 километра. Общая длина маршрута составляла более 113 километров.

Это уже вторая смерть на соревнованиях Ironman в Порече за последние три года. В октябре 2024 года во время плавательного этапа скончался 50-летний участник из Великобритании. Спасатели заметили, что мужчине необходима помощь, вытащили его из воды и передали медикам, однако реанимация оказалась безуспешной.