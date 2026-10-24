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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:38

Хоценко: Силы ПВО отражают налёт БПЛА на Омскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Омскую область. Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения о происходящем.

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — написал Хоценко.

Перед этим в Омской области объявили режим беспилотной опасности. В связи с угрозой также временно ограничивали приём и отправку самолётов в аэропорту Омска.

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Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод в июле 2026 года. Тогда, по словам Хоценко, силы ПВО уничтожили большую часть дронов, а оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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Матвей Константинов
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