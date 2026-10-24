Хоценко: Силы ПВО отражают налёт БПЛА на Омскую область

Российские средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Омскую область. Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные сообщения о происходящем.

«Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — написал Хоценко.

Перед этим в Омской области объявили режим беспилотной опасности. В связи с угрозой также временно ограничивали приём и отправку самолётов в аэропорту Омска.