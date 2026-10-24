В Самарской области перекрыли трассу «Обход Тольятти» на фоне атаки БПЛА
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В Самарской области временно запретили въезд на платную автодорогу «Обход Тольятти», включающую мост через Волгу. Ограничения ввели ради безопасности автомобилистов, сообщили в официальном Telegram-канале трассы.
«В целях обеспечения безопасности пользователей движение по обходу Тольятти временно ограничено. Въезд на трассу закрыт. Транспорт, который уже находится на дороге, свободно её покидает», — говорится в сообщении.
Таким образом, водители, находящиеся на магистрали, могут завершить движение и выехать с неё. Однако попасть на дорогу новым автомобилям пока нельзя.
Сроки возобновления движения не называются. О снятии ограничений администрация трассы пообещала сообщить дополнительно. Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты.
Ранее Life.ru сообщал о перекрытии Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге на фоне массированной атаки беспилотников 18 октября. Тогда движение по центральному участку магистрали закрыли в обоих направлениях. Позднее проезд восстановили.