В Самарской области перекрыли трассу «Обход Тольятти» на фоне атаки БПЛА

В Самарской области временно запретили въезд на платную автодорогу «Обход Тольятти», включающую мост через Волгу. Ограничения ввели ради безопасности автомобилистов, сообщили в официальном Telegram-канале трассы.

«В целях обеспечения безопасности пользователей движение по обходу Тольятти временно ограничено. Въезд на трассу закрыт. Транспорт, который уже находится на дороге, свободно её покидает», — говорится в сообщении.

Таким образом, водители, находящиеся на магистрали, могут завершить движение и выехать с неё. Однако попасть на дорогу новым автомобилям пока нельзя.

Сроки возобновления движения не называются. О снятии ограничений администрация трассы пообещала сообщить дополнительно. Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты.