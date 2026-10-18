Движение по ЗСД в Петербурге восстановили после отражения атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге восстановили движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД), который перекрывали утром 18 октября. Автомобили вновь могут проезжать в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

«Движение на участке от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока открыто в обоих направлениях», — уточнила представитель компании.

По её словам, на мосту продолжаются дорожные работы. Ограничения сохраняются в районе вантового моста через Корабельный фарватер. Там закрыты две правые полосы для автомобилей, следующих в южном направлении. Сроки полного снятия оставшихся ограничений пока не называются.