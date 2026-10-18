Движение по ЗСД в Петербурге восстановили после отражения атаки БПЛА
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В Санкт-Петербурге восстановили движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД), который перекрывали утром 18 октября. Автомобили вновь могут проезжать в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».
«Движение на участке от набережной реки Екатерингофки до Шкиперского протока открыто в обоих направлениях», — уточнила представитель компании.
По её словам, на мосту продолжаются дорожные работы. Ограничения сохраняются в районе вантового моста через Корабельный фарватер. Там закрыты две правые полосы для автомобилей, следующих в южном направлении. Сроки полного снятия оставшихся ограничений пока не называются.
Ранее центральную часть ЗСД перекрыли в обоих направлениях на фоне массированной атаки беспилотников на Петербург. Городской комитет по транспорту предупреждал автомобилистов об изменении дорожной обстановки и рекомендовал по возможности сократить поездки на личных машинах.
Ранее Life.ru сообщал о последствиях ночной атаки БПЛА на Санкт-Петербург. По данным губернатора Александра Беглова, повреждения получили 12 многоквартирных и два частных дома. Один человек погиб, ещё пятеро пострадали.